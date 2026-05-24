A equipa feminina do Marítimo está em vantagem na luta pela manutenção no principal escalão, depois de ter vencido o Albergaria, por 1-0, em jogo da primeira mão do play-off de subida.

As madeirenses ganharam vantagem com um golo solitário de Carolina Ferreira, aos 72 minutos, mas ainda vão ter de jogar a segunda mão que está marcada para as 11h00 do dia 30.

No outro play-off, jogado no sábado, registou-se um empate entre o Gil Vicente e o Rio Ave 1-1).