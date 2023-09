O jogo entre Torreense e o Benfica da primeira jornada da Liga feminina, disputado no estádio Manuel Marques teve 1.314 espectadores, mais do que a equipa masculina conseguiu nos jogos que fez esta época em casa, na II Liga.

A equipa de Torres Vedras já fez dois jogos esta época em casa, com o Mafra e com o Nacional, nos quais teve 979 e 974 espectadores, respetivamente.

O facto de a estreia do Torreense na Liga feminina ter sido com o Benfica, naturalmente, «inflaciona» a assistência no jogo, pelos adeptos que os chamados «três grandes» movimentam.

Não deixa de ser, contudo, mais uma prova de que o futebol feminino está a crescer em Portugal´.

Refira-se que o Benfica, campeão nacional, venceu a partida por 3-1. Lúcia Alves, Carole Costa e Alidou apontaram os golos das águias, enquanto Lara Pintassilgo marcou para a equipa da casa.