A Liga Francesa anunciou esta quarta-feira os castigos que resultam do Nice-Marselha, jogo que foi interrompido devido à invasão de campo dos adeptos da casa.

Tudo aconteceu aos 75 minutos (a equipa da casa vencia por 1-0), quando Payet se fartou de levar com a ira dos adeptos do Nice, que lhe arremessaram vários objetos. O internacional francês 'devolveu' alguns deles de volta para a bancada, o que gerou uma confusão enorme. Em poucos segundos, dezenas de adeptos saltaram da bancada para o relvado para tirar satisfações com o jogador do Marselha. Houve mesmo tentativa de agressão a Payet, com o árbitro a decidir pela interrupção da partida.

Ora, a LFP ordenou a repetição do jogo, à porta fechada, em campo neutro. Além disso, o Nice é penalizado com a perda de dois pontos e fica com um ponto como pena suspensa.

Individualmente, Álvaro González, defesa do Marselha, é castigado com dois jogos de suspensão, ao passo que o companheiro de equipa Dimitri Payet é suspenso por um.

Recorde no vídeo acima associado a situação.