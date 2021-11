O Nice perdeu na receção ao último classificado da Liga francesa, o Metz, por 1-0.

O golo dos forasteiros foi apontado por Fabien Centonze, aos 31 minutos. Apesar desta vitória, o Metz mantém-se no último lugar, com apenas 12 pontos amealhado, os mesmos do Saint-Étienne (19.º).

Já o Nice, atual segundo classificado com 26 pontos, pode ser ultrapassado pelo Rennes, terceiro, com menos um ponto.

Também neste sábado, o Lille voltou a marcar passo e, a jogar em casa diante do Nantes, não foi além de um empate a uma bola.

Com os portugueses José Fonte e Tiago Djaló de início, Renato Sanches a ser lançado aos 62 minutos e Xeka a não sair do banco, o Lille adiantou-se no marcador pelo turco Burak Yilmaz (1-0), ainda dentro dos dez minutos iniciais.

Aos 24 minutos, surgiu a reação dos visitantes por intermédio de Ludovic.

O Lille, atual 12.º classificado, com 18 pontos, não vence para a Liga francesa há seis jornadas, enquanto o Nantes segue na 11.ª posição, com menos um ponto.