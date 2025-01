Dois golos apontados por Ousmane Dembelé, em apenas 23 minutos, valeram a terceira vitória consecutiva do PSG na Liga francesa, prova que continua a liderar com enorme à-vontade.

A última «vítima» dos parisienses foi o Saint-Étienne, que perdeu no Parque dos Príncipes por 2-1. O golo de honra dos «verts» foi apontado por Davitashvili, a meio da segunda parte.

No PSG, os portugueses Nuno Mendes e Gonçalo Ramos foram titulares, enquanto Vitinha foi lançado por Luis Enrique ao minuto 71, para o lugar de Mayulu.

Nos restantes jogos deste domingo, o Lens venceu no reduto do Le Havre por 1-2, resultado que se verificou ainda no triunfo do Estrasburgo em Toulouse, num jogo em que Emegha bisou. Quanto ao Angers derrotou o Montpellier por 1-3, num jogo em que Lepaul marcou por duas vezes e os locais terminaram reduzidos a nove elementos.

O PSG lidera da Liga francesa com 43 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Marselha.