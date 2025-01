Foi sofrido mas David Moyes voltou a ser feliz em Goodisson Park. No primeiro jogo de volta ao leme do clube, 12 anos depois de ter saído, o treinador escocês orientou o Everton a uma vitória por 3-2 sobre o Tottenham na 22.ª jornada da Premier League, depois de estar a liderar por três golos.

2002 - David Moyes becomes youngest Premier League manager aged 39 🌱 2025 - David Moyes returns to @Everton and is currently the oldest manager in the League 🧠 pic.twitter.com/6Fcdv1fiOp

Um jogo especial tanto para o técnico como para os adeptos começou da melhor forma possível para os anfitriões com três golos de rajada na primeira parte. O primeiro surgiu aos 13 minutos, através de um golo de Calvert-Lewin que, depois de trocar as voltas aos defesas do Tottenham, fez o primeiro na partida.

Se o primeiro já tinha elevado as expectativas, o segundo colocou o público em delírio. Ndiaye pegou na bola perto do meio campo e, depois de correr sozinho quase metade do campo, rematou forte ampliando a vantagem da equipa da casa.

Antes do intervalo ainda houve tempo para mais um, desta vez com participação direta dos jogadores do Tottenham. Na sequência de um pontapé de canto, e depois de um par de ressaltos infelizes, Archie Gray acabou mesmo por introduzir a bola na própria baliza.

Contudo, se a primeira parte se havia mostrado alucinante, a segunda chegou mais calma, pelos menos antes dos últimos suspiros. Isto porque, nos minutos finais, oTottenham ameaçou a vitória do Everton com dois golos, de Kulusevski e Richarlison. Ainda assim, o 3-2 acabou mesmo por se manter e ficou confirmada a primeira vitória no regresso de David Moyes ao comando técnico do Everton.

Com este resultado os «Toffees» chegam aos 20 pontos na Liga Inglesa, no 16.º lugar, logo atrás do próprio Tottenham que surge na 15.ª posição, que não vence há seis jogos para o campeonato, continuando com 24 pontos. Esta foi a primeira vitória do Everton sobre o Tottenham para a Premier League desde 2012. David Moyes esteve presente nas duas ocasiões.

Everton have won a Premier League game against Tottenham at Goodison Park for the first time since December 2012.



WDLDDLLDDDDDW

David Moyes was in charge for both of them. 😀 pic.twitter.com/8DDyA7daRG