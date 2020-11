Bruno Fernandes é um dos três jogadores mais influentes da Premier League. O português soma até este momento cinco golos e três assistências, o que significa que esteve diretamente envolvido em mais de 66 por cento dos golos do Manchester United no campeonato.

Melhor do que Bruno Fernandes, só Harry Kane, do Tottenham, e Callum Wilson, do Newcastle. Kane lidera mesmo a lista dos jogadores mais influentes, com sete golo e oito assistências, tendo estado envolvido em quase 79 por cento dos golos da formação de José Mourinho.

Já Callum Wilson soma seis golos e uma assistência, o que são números inferiores a Bruno Fernandes, mas a influência no total de golos da equipa é superior, uma vez que já esteve diretamente ligado a 70 por cento dos golos do Newcastle.

Refira-se, por fim, que o Tottenham é a única equipa a colocar dois jogadores no top-10, sendo que Son surge no sétimo posto, com oito golos e duas assistências, numa participação total em 52 por cento dos golos da formação de Mourinho.