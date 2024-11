Ruben Amorim não teve certamente a estreia que pretendia no comando do Manchester United. O treinador português não foi além de um empate frente ao Ipswich Town por 1-1.

Quem não se mostrou satisfeito com a exibição dos «red devils» foi Roy Keane. A antiga estrela do Man. United teceu duras críticas à exibição da equipa chegando mesmo a dizer que «se alguma equipa ia vencer, senti sempre que seria o Ipswich.»

O antigo avançado irlandês considera que nalguns momentos do jogo se sentiu «falta de qualidade» na equipa que entrou hoje em campo.

Ruben Amorim estreou-se este domingo no comando dos «red devils» com um empate. O Man. United está neste momento no 12.º lugar da classificação com 16 pontos conquistados.

Veja aqui as declarações de Roy Keane: