A 20.ª jornada da Premier League fecha, esta segunda-feira (20 horas), com um duelo entre dois treinadores portugueses que vêm dando nas vistas, Vítor Pereira no Wolverhampton e Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, e partilham um histórico de confrontos que remonta à década passada.

Os técnicos defrontaram-se por três vezes, todas na temporada 2012/2013, na qual Vítor Pereira conduziu o FC Porto ao tricampeonato, sem qualquer derrota averbada, e Nuno Espírito Santo guiou o Rio Ave ao sexto lugar na I Liga. Nesse trajeto, os dragões começaram por empatar nos Arcos (2-2) e venceram os vila-condenses, pela margem mínima, no Dragão (2-1).

O último embate entre os dois treinadores aconteceu, porém, para a Taça da Liga, com vários ilustres conhecidos em ambos os lados. Os portistas bateram por 4-0, com golos de James Rodríguez, Fernando, Steven Defour e Mangala, um adversário que começou o jogo com Jan Oblak na baliza e terminou-o com… Ederson.

Foi mesmo assim. O internacional esloveno, hoje no Atlético de Madrid, foi expulso no início da segunda parte e viu brasileiro do Manchester City assumir a vaga. A dupla crescia em Vila do Conde, antes de se afirmar no Benfica.

Dois treinadores sob os holofotes em Inglaterra

História à parte, o Wolverhampton-Nottingham Forest desta segunda-feira promete muito. A alcateia ganhou nova vida com a chegada de Vítor Pereira. Até ver, são duas vitórias e um empate, em três jogos, com duelos exigentes frente ao Manchester United (2-0), de Ruben Amorim, e o Tottenham (2-2) pelo meio.

O técnico, natural de Espinho, tornou-se mesmo no primeiro português, depois de José Mourinho, a vencer os primeiros dois jogos que disputou na Premier League e apenas o quarto na história do Wolverhampton a não perder nenhum dos primeiros três encontros realizados.

O bom início de Vítor Pereira tirou os «Wolves» da zona de despromoção, longe, ainda assim, do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, a equipa-sensação do campeonato. Atualmente, fecha o pódio da tabela, mas em caso de triunfo no Molineaux, que foi a sua «casa» entre 2017 e 2021, apanha o Arsenal na vice-liderança e encurta para apenas seis pontos a distância para o líder, Liverpool.

Um trajeto que lhe valeu a distinção como treinador do mês da Premier League em outubro e nova nomeação relativa a dezembro, após ter vencido cinco dos seis jogos disputados no campeonato, perdendo apenas com o Manchester City (3-0).

Desfile de caras conhecidas

A representação portuguesa no duelo desta segunda-feira não se fica pelos bancos, longe disso. A comitiva lusa no Wolverhampton é por demais conhecida e conta com os internacionais José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Gonçalo Guedes, bem como com os jovens Carlos Forbs e Rodrigo Gomes. O espanhol Pablo Sarabia (ex-Sporting) é outro craque com história feita em Portugal.

No Forest há Jota Silva, os bem conhecidos Willy Boly (ex-FC Porto e Sp. Braga) e Morato (ex-Benfica), para além do jovem luso-germânico Eric Moreira, de apenas 18 anos, que foi para o banco no recente triunfo diante do Everton (2-0).

Duas equipas em alta, com vincada pronúncia portuguesa, que procuram entrar da melhor forma em 2025. A partida arranca às 20 horas desta segunda-feira e terá acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.