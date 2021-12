O Tottenham venceu o Brentford por 2-0 e somou a segunda vitória consecutiva na Premier League, sob o comando de Antonio Conte.

A jogar em casa, os spurs colocaram-se em vantagem graças a um auto-golo do espanhol Sergi Canos, aos 12 minutos. Já no segundo tempo, aos 65, o coreano Son Heung-Min deu tranquilidade ao Tottenham, após uma jogada de contra ataque conduzida por Sergio Reguillón.

A formação de Conte subiu ao sexto lugar da Liga inglesa, com 22 pontos, mas com menos um jogo do que as equipas que estão em zona de acesso às competições europeias.