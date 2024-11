O Arsenal goleou este domingo o West Ham de Julen Lopetegui por 2-5, em partida a contar para a 13.ª ronda do campeonato inglês.

Diga-se de passagem, bastou a primeira parte para fazer render o bilhete comprado: sete golos marcados em 45 minutos, leu bem, sete golos marcados.

O começo do festival de tentos começou aos 10 minutos. Gabriel Magalhães, num canto, abriu o marcador com um bom cabeceamento, e novamente a fazer o festejo «à Gyökeres». Depois seguiram-se Trossard (27m), Odegaard (34m) e Havertz (36m) que fizeram aumentar o marcador para 0-4.

O West Ham reagiu e marcou dois golos quase de seguida. Wan-Bissaka (38m) e Emerson (40m) reduziram a distância no marcador.

Mas de nada serviu a reação dos Hammers, Fabianski cometeu grande penalidade sobre Gabriel Magalhães e Saka (45m+5) fechou o marcado em 2-5.

Na segunda parte, o Arsenal limitou-se a gerir o resultado e perto do final da partida ainda dispôs de mais oportunidades para dilatar o resultado.

Com esta goleada, os Gunners mantêm o segundo lugar com 25 pontos, já o West Ham fica no 14.º posto com 15 pontos.