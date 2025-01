O Bournemouth alcançou uma vitória brilhante na visita ao Newcastle, por 4-1, na abertura da 22.ª jornada da Premier League. Com este triunfo, os «Cherries» sobem ao 6.º lugar da tabela, somando 37 pontos, e aproximam-se do Newcastle, que permanece provisoriamente no 4.º lugar, com 38 pontos.

O neerlandês Justin Kluivert foi a grande figura da partida, ao marcar um hat-trick e a assistir Milos Kerkez para o quarto golo do Bournemouth. Pelo Newcastle, Bruno Guimarães foi o autor do único tento, interrompendo uma sequência de seis jogos consecutivos sem sofrer golos na Premier League.

O Bournemouth entrou forte e abriu o marcador logo aos 6 minutos, quando um passe de Ryan Christie encontrou Antoine Semenyo, que viu o seu remate desviado para a finalização certeira de Kluivert. O Newcastle reagiu e empatou aos 25 minutos, com Bruno Guimarães a cabecear após cruzamento.

Apesar do equilíbrio inicial, os «Cherries» retomaram a liderança pouco antes do intervalo. Dango Ouattara cruzou com precisão para Kluivert, que bisou, estabelecendo o 2-1.

Já nos minutos finais, Kluivert voltou a brilhar com um remate de fora da área para o 3-1. Pouco depois, Kerkez aproveitou um passe do neerlandês para fechar o resultado em 4-1, garantindo uma exibição memorável para os «Cherries».

A derrota do Newcastle interrompe uma série de nove vitórias em todas as competições e deixa a equipa de Eddie Howe numa posição vulnerável, em 4.º lugar. Já o Bournemouth, 6.º classificado, sob o comando de Andoni Iraola, reforça a candidatura às competições europeias.