Inter e Milan venceram na 15.ª jornada da Liga italiana e aproveitaram o empate do Nápoles para encurtar distâncias para a liderança.

Os nerazzurri derrotaram em casa o Spezia, por 2-0, com golos de Roberto Gagliardini, aos 36 minutos e Lautaro Martínez aos 58, na cobrança de uma grande penalidade.

Já a outra turma de Milão, aplicou 'chapa três' ao Genoa (3-0). Zlatan Ibrahimovic começou a construir a vantagem rossonera aos 10 minutos, na cobrança irrepreensível de um livre.

Já em tempo de compensação do primeiro tempo, Junior Messias aumentou a vantagem. O avançado brasileiro, que tinha dado a vitória ao Milan na última noite europeia em casa do At. Madrid, bisou aos 61 minutos.

O Nápoles empatou a duas bolas em casa do Sassuolo. Os golos do encontro surgiram já no segundo tempo, com Fabian Ruiz a inaugurar o marcador aos 51 minutos. Dries Mertens fez o 2-0 aos 60 minutos, mas a equipa napolitana viria a sofrer aos 72, por Scamacca e aos 89 por Gian Ferrari.

O resultado até poderia ter sido ainda pior para o Nápoles, já que o Sassuolo marcou outro golo para lá do tempo regulamentar, mas este foi anulado.

Após os jogos desta quarta-feira, a formação de Spalletti continua líder da Serie A com 36 pontos, seguida do Milan com 35 e do Inter (34).