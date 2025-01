Na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, a Fiorentina recebeu o Torino na 21.ª jornada da Liga Italiana mas não foi além de um empate a um golo (1-1).

Num jogo que começou da pior forma possível para os visitantes, ao ficarem reduzidos a dez elementos depois da expulsão de Dembele, aos 33 minutos, a Fiorentina chegou à vantagem logo aos 38m, com um golo de Moise Kean.

Depois de um remate acrobático de Colpani, defendido pelo guardião do Torino num primeiro momento, o avançado italiano estava no sítio certo para fazer a emenda e colocou mesmo a Fiorentina na frente do marcador com um cabeceamento certeiro.

Contudo, e apesar de estar em inferioridade numérica, a equipa de Turim conseguiu mesmo restabelecer a igualdade na partida, à passagem do minuto 70. Gineitis recuperou a bola à entrada da grande área e, sem grandes dificuldades, empurrou a bola para o fundo das redes.

Até ao fim, o placar não sofreu alterações e confirmou-se mesmo o sétimo jogo seguido sem vencer por parte da Fiorentina, que soma agora 33 pontos e foi alcançada no 6.º lugar da Serie A pelo Bolonha, que venceu na véspera. Já o Torino, somou o quarto empate consecutivo e tem agora 23 pontos, na 11.ª posição da tabela classificativa.