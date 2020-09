Foi com uma receita tipicamente holandesa que a seleção de Itália foi à Holanda vencer, passando a liderar o grupo 1 da Liga das Nações.

Isto porque é possível ver um pouco do «futebol total» imortalizado pelos holandeses na forma como a equipa orientada por Mancini chegou ao golo do triunfo.

Um golo marcado por Barella, depois de uma troca de bola que passou por cinco jogadores num curto espaço de terreno, antes de o médio surgir no lugar do ponta de lança a dar o melhor seguimento a um cruzamento… do ponta de lança, neste caso Ciro Immobile.

Este resultado permite aos transalpinos isolarem-se na liderança, onde estava precisamente a Holanda.

No outro jogo do grupo, a Polónia foi vencer à Bósnia e Herzegovina por 2-1, graças a uma reviravolta operada por Glik e Grosicki, depois de Hajradinovic ter feito o 1-0 aos 24 minutos.