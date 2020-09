A Bélgica goleou a Islândia por 5-1 numa partida em que o benfiquista Jan Vertonghen foi titular e jogou os 90 minutos, tal como Jérémy Doku.

O jovem prodígio do Anderlecht, de apenas 18 anos, coroou a exibição com o golaço que fechou o resultado, na primeira vez em que surgiu no onze.

Antes dele, haviam marcado Witsel, Mertens, além de um bis de Batshuayi.

Tudo isto num jogo em que até foi a visitante Islândia a inaugurar o marcador, aos 11m, por Fridjonsson. A reação belga, contudo, foi imediata, com o empate a surgir dois minutos depois, lançando a Bélgica para a liderança do grupo 2 da Liga A.

Isso aconteceu porque no outro jogo do grupo a Inglaterra não foi além do emptate 0-0 na Dinamarca.