Haris Seferovic foi titular na Suíça que se deslocou a Colónia para empatar 3-3 com a Alemanha. O avançado do Benfica fez, inclusive, uma assistência num encontro no qual Luca Waldschmidt foi suplente não utilizado no lado germânico.

Gavranovic tinha feito o 1-0 com uma cabeçada na pequena área, quando uma transição rápida dos suíços permitiu a Seferovic receber a bola na esquerda. O camisola 9 dos helvéticos percebeu a desmarcação de Freuler do lado oposto e serviu o colega, que bateu Neuer pela segunda vez na partida com um toque subtil que resultou num grande chapéu não só ao guardião, como ao defesa que veio em auxílio.

Antes do intervalo, a Alemanha reduziu, com Timo Werner a surpreender Yann Sommer, aos 28 minutos, num remate cruzado e que parecia inofensivo.

A Alemanha empatou aos 55 minutos, com outro jogador do Chelsea a faturar: Kai Havretz recuperou a bola sobre a direita, no meiocampo suíço, arrancou para a área contrária e, já nela, rematou rasteiro e cruzado para fazer o 2-2.

Um empate que durou pouco. pois Gavranovic bisou no encontro, numa jogada de insistência, Depois de Neuer negar o golo a Seferovic, a bola sobrou para o médio que disparou para o 3-2.

Ainda assim, o resultado terminaria num 3-3, pois se o 2-2 tinha durado pouco, o 3-2 também foi sol de pouca dura. Aos 60 minutos e de calcanhar, Gnabry fixou um resultado que não se alteraria, nem mesmo com a expulsão de Schaar, no lado helvético, aos 90 minutos.