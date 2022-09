A Croácia garantiu a presença na «final four» da Liga Nações, ao vencer o Grupo A1, depois de uma vitória na Áustria (1-3).

Luka Modric abriu a contagem logo ao minuto 6, para a equipa visitante, mas Baumgartner restabeleceu a igualdade logo de seguida, no encontro dirigido pelo português Artur Soares Dias(9m).

Na segunda parte a Croácia embalou para o triunfo no jogo e no grupo, com golos de Livaja (69m) e Dejan Lovren (72m).

A equipa de Zlatko Dalic fecha o grupo com 13 pontos, mais um do que a Dinamarca, que venceu a França por 2-0.

Dolberg (34m) e Skov Olsen (39m) marcaram os golos do encontro de Copenhaga.

A França ficou com apenas cinco pontos, mas acabou por evitar a despromoção, uma vez que a Áustria só somou quatro, pelo que cai para a Liga B.