Fernando Santos anuncia no dia 24 de agosto a lista de convocados para os jogos da Seleção A diante da Croácia e da Suécia, a contar para a Liga das Nações.

Portugal, recorde-se, enfrenta a Croácia no dia 5 de setembro, às 19h45, no Estádio do Dragão, e depois desloca-se a Solna, defrontando, dia 8, às 19h45, a seleção sueca.

No mesmo dia, Rui Jorge divulga as escolhas para o jogo de apuramento dos sub-21 para o Campeonato da Europa 2021, frente a Chipre, a realizar dia 4 de setembro, na cidade de Lanarca, às 17h00 e dia 8 frente à Bielorrússia.