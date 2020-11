Hugo Lloris reconhece a importância do jogo de sábado frente a Portugal, no duelo que pode decidir quem segue para a fase final da Liga das Nações.

Em conferência de imprensa de antevisão, o guarda-redes e capitão gaulês assumiu que a derrota com a Finlândia a meio da semana afetou a equipa, mas assegura a vontade de responder.

«Queremos reagir a derrota com a Finlândia. Este é um jogo a contar, os dois favoritos do grupo disseram presente e Vai ser decisivo. O nosso objetivo é apurarmo-nos para as meias-finais da Liga das Nações. Em campo vão estar duas nações importantes do futebol», declarou.

Ainda sobre a derrota no jogo particular frente à seleção escandinava, Lloris garante que ter este jogo frente a Portugal será a melhor resposta.

«Houve muita deceção. A equipa ficou afetada, mas o aspeto positivo é que vem um jogo muito importante. Já fizemos a análise do jogo. Perder com a Finlândia é óbvio que é dececionante. Mas temos de responder agora.»