A Noruega marcou passo na 5.ª jornada do Grupo B4 da Liga das Nações, passando a dividir a liderança com a Sérvia. Os noruegueses perderam na Eslovénia (2-1), enquanto os sérvios arrasaram em casa a Suécia (4-1).

Haaland balançou as redes contrárias, como é hábito (47m), mas Sporar - antigo jogador do Sporting - iniciou a reviravolta eslovena ao minuto 69 e Sesko confirmou a cambalhota no marcador já na reta final do encontro (81m). Fredrik Aursnes, médio do Benfica, foi suplente utilizado na Noruega, entrando em campo ao minuto 71.

Na Sérvia, Aleksandar Mitrovic brilhou com um «hat-trick» (18m, 45+1m e 48m), anulando o tento solitário de Claesson (15m) para a Suécia. Lukic (70m) fixou o resultado final. Uros Racic, do Sp. Braga, entrou na seleção local ao minuto 72.

Na classificação, Noruega e Sérvia na frente com 10 pontos, antes do duelo entre as duas seleções na derradeira ronda. A Suécia, que está no último lugar com três pontos, recebe na última jornada a Eslovénia, que tem cinco.

No Grupo B1, a Escócia parte para a 6.ª jornada na frente da classificação, com dois pontos de vantagem sobre a Ucrânia (12 contra 10).

Os escoceses bateram a República da Irlanda por 2-1, graças a golos de Hendry (49m) e Christie (82m gp), após o tento inaugural de Egan (18m) para os irlandeses.

A Ucrânia goleou na Arménia (0-5), com tentos apontados por Tymchyk (22m), Zubkov (57m), Dovbyk (69m e 84m) e Ignatenko (81m).

Na fuga à Liga C, a República da Irlanda tem vantagem de um ponto sobre a Arménia - quatro pontos contra três.