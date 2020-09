Seja no clube, seja na seleção, Haaland é decisivo. Nesta segunda-feira, o jovem avançado norueguês foi a grande figura da goleada da Noruega à Irlanda do Norte, por 5-1.

A vitória folgada começou a ser construída logo aos dois minutos com um golo de Elyounoussi. A jogar em casa, a Irlanda do Norte ainda empatou, quatro minutos depois mas acabou por ser mesmo goleada,.

O avançado do Dortmund marcou o segundo - que golaço! e o quinto golos tendo ainda assistido para o quarto, conforme pode ver nos vídeos abaixo.

O segundo golo de Haaland:

A assistência para o 4-1:

Este triunfo, porém, não foi suficiente para que a Noruega assumisse a liderança do grupo 1 da Liga B, uma vez que a Roménia foi vencer na Áustria por 3-2.

Esta foi, de resto, uma segunda-feira infeliz para as equipas que jogaram em casa, também no grupo 2. A Rep. Checa perdeu na condição de visitada por 2-1 diante da Escócia, enquanto Israel evitou a derrota em cima do cair do pano na receção à Eslováquia, empatando 1-1.

Também na Liga C a malapata das equipas que jogaram em casa se manteve: o Cazaquistão perdeu 2-1 com a Bielorrússia, enquanto a Lituânia foi à Albania vencer por 1-0.