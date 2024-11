Portugal recebe a Polónia esta sexta-feira, a partir das 19h45, em jogo da 5.ª e penúltima jornada da fase de grupos da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, numa noite em que a Seleção Nacional pode carimbar a qualificação para os quartos de final da prova.

Com um total de três baixas em relação à convocatória inicial, os médios João Palhinha, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves, e sendo que também não foram convocados os lesionados Rúben Dias e Rúben Neves, antecipa-se que Renato Veiga, que foi titular na sua primeira e única internacionalização A até ao momento e falou na antevisão ao jogo, seja titular na defesa, tendo a seu lado, provavelmente, António Silva. Isto porque Tiago Djaló ficou fora da lista para o jogo desta noite e ainda não é desta que vai estrear-se, havendo ainda Tomás Araújo, que também ainda aguarda a sua primeira internacionalização A.

De resto, Roberto Martínez não deve mudar muito em relação ao que têm sido as opções principais, podendo haver uma ou outra dúvida, numa ou noutra posição. Por exemplo, se joga Bernardo ou Pedro Neto mais perto de Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Ou se jogam Nuno Mendes e Diogo Dalot nas alas, Bruno e Bernardo no meio-campo e Pedro Neto à frente, ficando assim João Cancelo de fora. Dúvidas para dissipar a cerca de hora e meia do jogo, quando forem conhecidos os onzes iniciais.

Portugal é líder do grupo 1 da Liga A, com dez pontos. A Polónia ocupa o 3.º lugar, com quatro pontos. A Croácia é 2.ª classificada, em lugar de apuramento tal como Portugal, somando sete pontos. A Escócia tem um ponto.

A equipa lusa pode até conseguir o apuramento no 1.º lugar esta noite, caso faça um melhor resultado ante os polacos, do que aquilo que a Croácia faça na visita à Escócia.

Do lado da Polónia, os médios Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw, além da estrela da companhia Robert Lewandowski, são baixas na Polónia para o jogo no Estádio do Dragão.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e tem arbitragem do lituano Donatas Rumsas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.