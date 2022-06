A figura: Cristiano Ronaldo

Começou o dia a dar os parabéns aos gémeos Eva e Mateo, pelo quinto aniversário, e depois acabou a dedicar um golo a cada um deles. De regresso à titularidade, o capitão guiou a Seleção com a fomes de golos habitual. Para além do «bis» ainda esteve ligado ao tento de William Carvalho, apontado na recarga a um livre direto de CR7, e esteve várias vezes perto do «hat trick».

O momento: resposta convicta ao susto helvético

A Suíça entrou no jogo a marcar, mas o golo de Haris Seferovic foi anulado (por mão na bola de Schär), e Portugal respondeu de forma afirmativa, ao marcar logo na primeira grande ocasião que criou. Kobel não conseguiu segurar o livre de Cristiano Ronaldo, que ainda sofreu um desvio, e William Carvalho abriu a contagem na recarga.

Outros destaques

William Carvalho

Também regressou à titularidade e foi, depois de Cristiano Ronaldo, o elemento mais em foco na equipa das quinas. Desde logo pelo golo inaugural, mas também por alguns passes de rutura para os colegas mais adiantados, e também pela dinâmica que foi incutindo na zona intermédia.

Bruno Fernandes

Não marcou nem assistiu, mas fez uma exibição um pouco em linha com aquilo que tinha defendido na véspera, em conferência. Na Seleção tem de assumir um papel diferente, muitas vezes, mas esteve em todo o lado. Destaque para o toque em esforço para Diogo Jota assistir Cristiano Ronaldo no primeiro golo.

Diogo Jota

Exibição curiosa: nem sempre definiu bem, no último terço, mas ainda assim está ligado a dois dos golos lusos. Foi altruísta na forma como serviu Cristiano Ronaldo para o 2-0, e depois é na recarga a um remate do jogador do Liverpool, defendida por Kobel, que Ronaldo faz o terceiro golo português.