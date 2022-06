Nuno Mendes, jogador da Seleção, em declarações na zona mista, após a goleada à Suíça, para a Liga das Nações (4-0):

«Fiz um bom jogo. Não jogo para mostrar que sou o n.º 1. Gosto de jogar de início, como é óbvio, mas o mister é que decide.»

[sobre o bis de Ronaldo] «Foi uma boa exibição. Marcou dois golos e podia ter marcado mais. Estamos contentes.»

[foi uma das melhores exibições dos últimos meses?] «Acho que foi uma grande exibição. Conseguimos sair bem da zona de pressão, levar o jogo para a frente com controlo de bola. Isso ajudou a equipa.»

[o jogo com a Rep. Checa pode fechar as contas?] «Ainda é muito cedo. É apenas o terceiro jogo. Temos de ir com calma, encarar cada jogo como o último.»

[gostaria de ter um treinador português no PSG?] «Não decido isso, não sou presidente. Sou jogador do PSG. O meu desejo? É jogar mais jogos.»

[sobre a rotação com Raphael Guerreiro] «É sempre bom jogador. Quero jogar todos os jogos possíveis, mas é importante gerir. Seja eu ou o Raphael, Portugal está bem entregue.»