A França recebeu e venceu a Suécia por 4-2, o que faz com que a seleção escandinava desça à segunda divisão da Liga das Nações.

A jogar em casa e já qualificada para a Final Four da prova, relegando Portugal para o segundo lugar do grupo, a campeã do mundo teve de dar a volta a um jogo no qual começou a perder.

Viktor Claesson pôs a Suécia a vencer aos cinco minutos, mas os bleus demoraram pouco a responder. Giroud empatou aos 16 minutos e Pavard, aos 36, pôs a França a vencer.

Na segunda parte, Mbappé assistiu Giroud para o 3-1 e os suecos ainda reduziram por Robin Quaison, aos 88. No entanto, Kingsley Coman teve a última palavra na partida e fechou as contas em 4-2 para os gauleses.

Nos outros jogos da Liga das Nações, a Espanha humilhou a Alemanha e vai à Final Four, enquanto no terceiro escalão Luxemburgo e Azerbaijão empataram 0-0 e o Montenegro bateu Chipre por 4-0.

Na última divisão, a Letónia goleou Andorra por 5-0 e as lhas Feroé subiram um escalão ao empatarem com Malta (1-1). O mesmo sucedeu com Gibraltar, que empatou frente ao Liechtenstein com o mesmo resultado.