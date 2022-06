Fernando Santos, selecionador nacional, analisa a goleada de Portugal à Suíça (4-0), para a Liga das Nações:

[sobre os jogadores que não mudou] «O suporte da equipa…não tem a ver com os jogadores que estão de fora. Se a equipa está segura, a fazer tudo bem, introduzir um elemento…não me parece que seja o mais correto para a organização defensiva. Os centrais estão bem, articulados, não mostraram cansaço. Em algum jogo terá de acontecer, mas não era hoje. Tinha a certeza que o Cancelo ia fazer aquilo que não tem corrido tão bem... Tem jogado um bocadinho à City, mas esperava que entrasse mais pelas alas, mais vertical, e fez uma exibição soberba.»

[sobre a titularidade de Rui Patrício] «Eu ouvi uma expressão no outro dia, do amigo Zé [Mourinho], de que o Rui era o São Patrício em Roma... Mas em Portugal já é há muito tempo. É um dos titulares, como é o Diogo. Hoje entendi que era ele. E mostrou aquilo que é. Contamos com ele sempre. Fechamos os olhos e estamos descansados.»