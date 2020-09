O selecionador da Suécia chamou 28 jogadores para os próximos jogos do conjunto nórdico, diante de Rússia, Croácia e Portugal, os últimos dois para a Liga das Nações.

Recorde-se que o jogo com Portugal realiza-se a 14 de outubro a partir das 19h45 no Estádio José Alvalade e poderá ter no máximo 5 mil espectadores, o equivalente a 10 por cento da lotação do recinto.

Portugal e França estão na liderança do grupo com 6 pontos em dois jogos. A Suécia e a Croácia ainda não somaram qualquer ponto.

Lista de 28 convocados:

- Guarda-redes: Karl-Johan Johnsson (Copenhaga/Din), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi/Tur) e Robin Olsen (Roma/Ita).

- Defesas: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen/Ale), Pierre Bengtsson (Copenhaga/Din), Filip Helander (Rangers/Esc), Sebastian Holmén (Willem II/Hol), Pontus Jansson (Brentford/Ing), Mattias Johansson (Genclerbirligi/Tur), Emil Krafth (Newcastle United/Ing) Mikael Lustig (AIK), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United/Ing), Martin Olsson (Helsingborgs IF) e Carl Starfelt (Rubin Kazan/Rus).

- Médios e avançados: Sebastian Andersson (Colónia/Ale), Marcus Berg (Krasnodar/Rus), Viktor Claesson (Krasnodar/Rus), Albin Ekdal (Sampdoria/Ita), Emil Forsberg (RB Leipzig/Ale), Alexander Isak (Real Sociedad/Esp), Dejan Kulusevski (Juventus/Ita), Jordan Larsson (Spartak Moscovo/Rus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar/Rus), Robin Quaison (Mainz/Ale), Ken Sema (Watford /Ing), Mattias Svanberg (Bologna/Ita) e Gustav Svensson (Seattle Sounders/EUA).