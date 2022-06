Fernando Santos, selecionador nacional, analisa a goleada à Suíça (4-0), em jogo da Liga das Nações:

«O capitão é o melhor do mundo. Chega. Quando se diz que é o melhor do mundo…quantas palavras mais são precisas? Já disse isto não sei quantas vezes. Estas exibições não são nada estranhas. O apoio dos adeptos? Ele é capitão da equipa, é o expoente máximo. Conheço poucos campos em que não estejam com o Cristiano.»