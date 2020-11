Assumindo que o jogo de sábado diante da seleção francesa «é uma final» da qual pode sair o vencedor do grupo 3, apurando-se para a fase final da Liga das Nações, Fernando Santos assume que se poderá ver um jogo mais aberto do que aquele que se disputou em França e que acabou em 0-0.

Ainda assim, o selecionador nacional assume que Portugal e França vão entrar em campo com a noção de que do outro lado do campo vai estar um adversário que a qualquer momento pode causar ‘estrago’.

«As duas equipas vão jogar claramente para ganhar, mas não vão ser desequilibradas. Porque sabem que se se desequilibram, do outro lado vão ter problemas», aponta.

«As duas equipas vão respeitar-se, o que não é nenhum erro, mas não vão ser subservientes», repetiu, esclarecendo a questão do «respeito».

«Não acredito que a França venha aqui jogar com muito respeito a Portugal, só a procurar defender e contra-atacar. Não acredito em nada disso. Nem Portugal vai ser assim, mas claro que vamos ter de respeitar o adversário, o que passa por conhecer bem o adversário para evitar que eles nos possam ferir», finalizou.