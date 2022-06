Sem Cristiano Ronaldo, João Moutinho e Raphael Guerreiro, Portugal joga neste domingo na Suíça, em jogo da Liga das Nações.

Duas mudanças na equipa inicial estão confirmadas, dadas as ausências do capitão e do lateral esquerdo, mas Fernando Santos não deve ficar por aí, tendo em conta a necessária gestão do plantel.

Este é o quarto jogo da equipa das quinas em dez dias, o que levanta muitas interrogações quanto ao onze inicial.

