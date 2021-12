Portugal vai iniciar e fechar a participação no grupo A2 da Liga das Nações contra Espanha, anunciou a UEFA esta sexta-feira.



A seleção nacional começa a participação na prova a 2 de junho, em Espanha. Seguem-se depois dois jogos em casa contra Suíça, a 5 de junho, e República Checa, dia 9 do mesmo mês. Volvidos três dias, a «equipa das Quinas» joga em território helvético.



Portugal fecha a fase de grupos da Liga das Nações com a visita à República Checa, dia 24, e com a receção à seleção espanhola, dia 27.



Calendário de Portugal na Liga das Nações:



Espanha-Portugal, 2 de junho (19h45)

Portugal-Suíça, 5 de junho (19h45)

Portugal-Rep. Checa, 9 de junho (19h45)

Suíça-Portugal, 12 de junho (19h45)

Rep. Checa-Portugal, dia 24 de setembro (19h45)

Portugal-Espanha, dia 27 de setembro (19h45)