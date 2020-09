Stefan Ristovski marcou nesta terça-feira o golo da Macedónia no empate na Géorgia (1-1).

A equipa da casa cehgou à vantagem aos 13m, mas o jogador do Sporting fez o empate 20 minutos depois, concluindo uma subida pelo corredor direito após assistência de Pandev.

Este empate permite à Macedónica assumir a liderança, partilhada precisamente com a Geórgia. No outro jogo do grupo, a Arménia venceu a Estónia por 2-0.

Veja o golo de Ristovski: