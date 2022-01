A Liga Portugal adiou o jogo entre o Trofense e o FC Porto B, agendado para este domingo, devido a um surto de covid-19 na equipa da Trofa.



O encontro referente à 18.ª jornada da II Liga foi adiado para 3 de fevereiro (18h00).



«Para conhecimento das Sociedades Desportivas e demais interessados, e no seguimento das alterações regulamentares votadas pelos clubes, em Assembleia Geral Extraordinária, no passado dia 21 de dezembro, e que resultaram na atualização do Artigo 46.º - A do Regulamento das Competições, que teve com vista o reforço da integridade das competições, o jogo CD Trofense – FC Porto B, da 18.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, foi adiado e será reagendado», explicou o organismo.



De acordo com os regulamentos, um encontro será apenas realizado de ambas as equipas tiverem, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.