A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) condenou de forma veemente as recentes agressões a árbitros em jogos dos campeonatos distritais e expressou total solidariedade com a classe, numa carta enviada à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), a que a Agência Lusa teve acesso.

«O respeito pelas equipas de arbitragem é condição essencial para a credibilidade e integridade das competições, sendo inaceitável qualquer forma de violência física ou verbal dirigida a quem tem a nobre missão de fazer cumprir as leis do jogo», lê-se no documento.

A Liga reagiu aos episódios de violência ocorridos nos campeonatos distritais de Castelo Branco e Lisboa, classificando-os como «atos absolutamente intoleráveis e profundamente contrários aos valores que defende, tanto na vida como no desporto».

«A LPFP manifesta franca solidariedade para com todos os árbitros e repudia, sem reservas, qualquer comportamento de violência», acrescenta a nota.

O organismo que tutela o futebol profissional mostrou ainda disponibilidade para colaborar com a APAF em iniciativas que promovam o respeito, o fair-play e a valorização do jogo, reforçando o compromisso com uma cultura desportiva «ética e exemplar».