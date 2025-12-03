Liga Portugal visa APAF: «Posição incompreensível e que provoca alarme»
Entidade presidida por Reinaldo Teixeira refuta reivindicações da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, mas continua disponível para «analisar todas as propostas de alteração dos regulamentos da época 2026/27»
A Liga Portugal, presidida por Reinaldo Teixeira, reagiu nesta quarta-feira ao comunicado da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que ameaça avançar para greve.
«A Liga Portugal lamenta a posição da APAF, particularmente do seu presidente, José Borges, na medida em que o assunto agora trazido a público – reivindicações da associação de classe – já havia sido tratado aquando da reunião entre as partes, a 12 de novembro, e reiterado em conversas posteriores. A Liga Portugal não compreende, por isso, o alcance do recente comunicado da APAF nem o facto de ter sido tornado público na véspera da Cimeira de Presidentes, que não é um órgão deliberativo.»
A referida cimeira está agendada para a manhã desta quinta-feira, na sede da Liga Portugal, no Porto. Neste comunicado, a Liga Portugal sublinha que «recebeu um caderno reivindicativo» da APAF a 12 de novembro, cujo conteúdo incide em particular sobre a disciplina e «o comportamento dos agentes desportivos». O organismo responsável por Liga, II Liga e Taça da Liga esclarece que esse caderno foi «reencaminhado para os serviços jurídicos», que vão verificar a «admissibilidade legal de cada reivindicação».
«Na defesa intransigente da integridade das competições, não havia condições para se fazer a solicitada alteração regulamentar, pelo que qualquer mudança às regras com um campeonato em curso nunca seria equacionável pelo organismo, nomeadamente para uma proposta que, ativada a meio da época, geraria dois pesos e duas medidas para situações idênticas entre as primeira e derradeira jornadas. A Liga Portugal reitera a disponibilidade para analisar todas as propostas de alteração dos regulamentos de competições, arbitragem e disciplinar da época 2026-27.»
«A Liga Portugal entende que a posição da APAF é incompreensível e provoca alarme social. Após a acalmia registada nos últimos fins de semana, a Liga Portugal estranha que a APAF, sem razão evidente, coloque os árbitros de novo no epicentro da discussão», lê-se no comunicado.