Candidato à sucessão de Pedro Proença, José Gomes Mendes apresentou esta quarta-feira o projeto que tem para a Liga Portugal e prometeu olhar para o futuro do futebol português, recusando a divisão entre clubes do norte e sul do país.

«Esse discurso [de divisão] não tem hoje qualquer cabimento. Esses tempos não podem voltar à Liga. Estamos aqui pela competência e pelo futebol português. O norte e o sul não interessa e não embarco nesse tipo de conversa inútil. Estamos aqui para olhar para o futuro», afirmou o candidato ao notar a ausência de representantes do Benfica e Sporting, na apresentação desta quarta-feira.

Relativamente ao desafio de chefiar a Liga Portugal, José Mendes garante que reúne as competências necessárias para assumir o cargo, deixando indicações sobre os próximos passos a tomar para fazer crescer o futebol português.

«Considero-me o homem certo porque tenho a equipa certa. Identificámos os aspetos cruciais para o desenvolvimento da Liga nos próximos tempos, com a questão da centralização dos direitos e da sua conexão com os aspetos comerciais e da organização, e a questão desportiva, pôr o jogo no centro da decisão», vincou o antigo secretário de Estado, que desempenhou funções durante os dois governos liderados por António Costa.

«Há um conjunto de agendas que estão bem identificadas de negociação, quer com a Federação Portuguesa de Futebol, quer com a governação deste país, no sentido de encontrarmos condições mais equilibradas para que o futebol se possa desenvolver e possa competir internacionalmente», disse o atual presidente da Assembleia Geral da Liga, que revelou os eixos de ação da candidatura - «competitividade desportiva, a sustentabilidade financeira e o impacto institucional, promocional e social.»

Com José Couceiro e Pedro Mendonça na lista para Diretores executivos, José Gomes Mendes referiu ainda que mantem uma relação próxima que com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e que isso o pode beneficiar no desempenho de funções.

«Há um diálogo próximo, temos um alinhamento de ideias, isso não é segredo. Acho que é um elemento facilitador para o que vem a seguir. Há um plano estratégico sólido que foi aprovado na Liga, mas que precisa agora de um impulso, pois os desafios que temos são um pouco diferentes.»

As eleições para a presidência da Liga Portugal realizam-se a 11 de abril. José Gomes Mendes terá como adversário Reinaldo Teixeira, num jogo pela sucessão a Pedro Proença.