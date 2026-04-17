A maioria das sociedades desportivas do futebol profissional – 18 da Liga e 15 da II Liga – aprovou o modelo para a comercialização dos direitos audiovisuais no mercado doméstico. Este foi um novo passo rumo à centralização, que vai ser implementada a partir da época 2028/29, conforme obriga o decreto-Lei de 25 de fevereiro de 2021.

Na tarde desta sexta-feira, na sede da Liga Portugal, em Ramalde – no Porto – a proposta da Liga Portugal foi aprovada com mais 92 por cento de votos favoráveis. Apenas o Benfica votou contra, enquanto o Nacional absteve-se. Cada emblema da Liga contou com dois votos, enquanto as equipas da II Liga tiveram um voto.

Esta Assembleia-Geral definiu aspetos como a participação no leilão, a vigência dos contratos e as “linhas vermelhas” no período de exploração dos direitos de transmissão. Os quatro principais emblemas da Liga não foram representados pelos respetivos presidentes.

O próximo passo

O modelo aprovado nesta sexta-feira vai ser enviado para a Autoridade da Concorrência. Até final da época – ou seja, até 30 de junho – as 33 sociedades desportivas vão voltar a reunir para votar a chave de distribuição das receitas provenientes dos direitos audiovisuais, um passo tão decisivo quanto sensível neste processo.

O Benfica e o Nacional

O Benfica continua contra a centralização, uma vez que estima prejuízo até 15 milhões de euros.

Em todo o caso, no final de 2025, a maioria dos clubes defendeu a chave de distribuição apresentada por Reinaldo Teixeira. Esta chave prevê a divisão das receitas em 90 por cento para clubes da Liga e 10 por cento para a II Liga. Depois, outras nuances entram na equação:

32,5 por cento desse total será dividido de igual forma pelos 18 clubes;

44,2 por cento será dividido entre os 18 clubes de acordo com o rendimento desportivo;

14,3 por cento será dividido segundo critérios de implantação social;

5 por cento será dividido de acordo com a qualidade das infraestruturas;

4 por cento será dividido segundo as condições para a transmissão televisiva.

Ora, é neste aspeto que o Nacional discorda. Para o emblema madeirense, o total a dividir pelos 18 clubes da Liga deveria ser de 50 por cento, e não de 32,5. A abstenção nesta sexta-feira deveu-se a essa dissonância e o Nacional vai avançar com a proposta de alteração da chave aquando da Assembleia-Geral decisiva, a realizar até ao final de junho.