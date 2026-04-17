No rescaldo à aprovação do modelo para a comercialização dos direitos audiovisuais de Liga e II Liga no mercado doméstico, Reinaldo Teixeira mostrou-se tranquilo quanto à posição de Benfica e Nacional. Na tarde desta sexta-feira, na sede da Liga Portugal, em Ramalde – no Porto – as águias votaram contra o modelo, enquanto os madeirenses optaram pela abstenção.

«Este processo marca uma nova era. Respeitando as opiniões, a unanimidade não tem de ser o fim. A razão principal é o esclarecimento das sociedades desportivas. O Benfica teve uma posição pública e clara. Ainda assim, contamos com eles enquanto sociedade desportiva, com a dimensão que conhecemos. O Benfica continua cooperante. É a sociedade desportiva que mais lucra com os direitos audiovisuais», disse o presidente da Liga Portugal aos jornalistas.

A centralização vai ser implementada a partir da época 2028/29, conforme obriga o decreto-Lei de 25 de fevereiro de 2021, e a próxima Assembleia-Geral – a realizar até 30 de junho – servirá para aprovar a chave de distribuição das receitas provenientes dos direitos audiovisuais. Para haver "luz verde" é necessária uma maioria simples (metade mais um).

«A chave de distribuição já foi aprovada na generalidade. O Nacional absteve-se hoje face à sua vontade de chave de distribuição», prosseguiu Reinaldo Teixeira. Questionado pelo Maisfutebol, o presidente da Liga Portugal esclareceu que o primeiro ciclo de centralização vai decorrer entre 2028 e 2033.

À margem deste tópico, Reinaldo Teixeira comentou o regresso de «bebidas de baixo valor alcoólico» aos estádios, mas sem adiantar datas.

«O teste vai ser feito em alguns estádios, tem sido um trabalho realizado junto das forças de segurança. Depende também da força de segurança de cada território e das infraestruturas», referiu.

Por último, o presidente da Liga Portugal congratulou o Sp. Braga pela qualificação para as meias-finais da Liga Europa e admitiu a vontade de prolongar as janelas de transferências – de verão e inverno – por mais uma semana.