É mais um passo rumo à centralização da venda dos direitos televisivos: a Liga Portugal anunciou que se reuniu esta terça-feira com a Autoridade da Concorrência, com o «objetivo conhecer a análise da AdC à proposta de regulamento de comercialização».

Recorde-se que a proposta de regulamento de comercialização foi entregue pela Liga onze meses antes do fim do prazo estabelecido, tendo-se realizado desde então (mais ou menos desde abril) várias reuniões de trabalho.

«Está dado mais um passo. Foi uma reunião positiva e previamente enquadrada no processo de análise da Autoridade da Concorrência, que tem tido uma postura muito profissional e eficiente ao longo deste processo. Foram-nos sugeridos alguns ajustes, que a Liga Portugal dará por concluídos no decorrer do próximo mês», anunciou Reinaldo Teixeira no fim do encontro.

A reunião decorreu em Lisboa e teve, do lado da Liga Portugal, a presença de Reinaldo Teixeira, do diretor executivo André Mosqueira do Amaral, de representantes de Alverca, FC Porto, Leixões, Sp. Braga, Sporting e V. Guimarães, assim como de Luís Vicente, consultor da Liga neste processo.