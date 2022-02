O Vizela recebeu e venceu o Sporting por 3-0, esta sexta-feira, em jogo da oitava jornada da fase de acesso à Taça Revelação, na Liga Revelação.

Etim, João Ricardo e Ventura, respetivamente aos dez, aos 27 e aos 36 minutos, marcaram os golos da equipa comandada por Nuno Braga.

Os vizelenses lideram com 25 pontos e têm ainda um jogo a menos do que o Famalicão, que é segundo com 22 pontos. O Sporting é sexto, com 12 pontos.

A fase de acesso à Taça Revelação junta as oito equipas que não se apuraram para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. Os dois primeiros classificados ao final das 14 jornadas desta fase apuram-se para a Taça Revelação.

A jornada abriu na quinta-feira com o triunfo do Famalicão ante o V. Guimarães (1-2). Este sábado, há um Académica-Marítimo (11h00) e um Farense-Belenenses (15h00).