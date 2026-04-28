Liga Revelação
Há 1h e 40min
Liga Revelação: Ac. Viseu sagra-se campeão pela primeira vez
Nulo na receção ao Leixões confirma conquista da prova, sucedendo assim ao Torreense
DIM
Nulo na receção ao Leixões confirma conquista da prova, sucedendo assim ao Torreense
DIM
O Académico Viseu sagrou-se pela primeira vez na sua história campeão da Liga Revelação.
No Estádio do Fontelo, a equipa de Viseu não foi além de um nulo na receção ao Leixões, no 14.º e último jogo da fase de apuramento de vencedor da competição. Este empate permitiu à equipa da casa somar 32 pontos e ficar com mais um do que o segundo classificado, o Famalicão.
Desta forma, o Académico de Viseu sucede ao Torreense, sendo que o Estoril mantém-se como o clube mais bem sucedido, com três troféus em sete edições.
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