O Académico Viseu sagrou-se pela primeira vez na sua história campeão da Liga Revelação.

No Estádio do Fontelo, a equipa de Viseu não foi além de um nulo na receção ao Leixões, no 14.º e último jogo da fase de apuramento de vencedor da competição. Este empate permitiu à equipa da casa somar 32 pontos e ficar com mais um do que o segundo classificado, o Famalicão.

Desta forma, o Académico de Viseu sucede ao Torreense, sendo que o Estoril mantém-se como o clube mais bem sucedido, com três troféus em sete edições.