O Benfica venceu esta quarta-feira na visita ao Mafra, por 1-0, reforçando a liderança na série B da primeira fase da Liga Revelação, o campeonato sub-23.

Um grande golo de Rodrigo Matos, num remate de pé direito ao canto superior da baliza, aos 16 minutos, decidiu o encontro no Campo Dr. Mário Silveira.

O Estoril, que podia isolar-se no segundo lugar face à folga do Estrela, perdeu por 4-1 na visita ao Farense. Os algarvios marcaram por Ângelo Taveira (42m), Maxuel (60m e 66m) e Mário Rodrigues (88m). Iuri Tavares fez o golo do Estoril (56m).

Já o Sporting, depois de ter imposto a primeira perda de pontos ao Benfica, ao vencer o dérbi por 4-2, perdeu por 3-2 ante o Portimonense. A equipa da casa marcou por Kawasaki (45m e 47m) e Diogo Cardoso (67m). Os leões tinham aberto o marcador por Francisco Canário (7m) e reduziram para o 3-2 final por André Gonçalves (90+5m).

Na série A, depois do 1-1 no Marítimo-Rio Ave na segunda-feira, o Gil Vicente recebeu e venceu o Sp. Braga por 2-0 e houve empate a dois golos no Vizela-Famalicão.

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE A:

1.º: Vizela, 20 pontos

2.º: Famalicão, 15 (menos um jogo)

3.º: Sp. Braga, 13 (menos um jogo)

4.º: Gil Vicente, 10 (menos um jogo)

5.º: Rio Ave, 8 (menos dois jogos)

6.º: Marítimo, 7

7.º: Leixões, 6 (menos dois jogos)

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE B:

1.º: Benfica, 21 (menos um jogo)

2.º: Estoril, 13

3.º: Estrela, 13 (menos um jogo)

4.º: Farense, 11 (menos um jogo)

5.º: Portimonense, 10 (menos um jogo)

6.º: Sporting, 6 (menos dois jogos)

7.º: Mafra, 5 (menos um jogo)