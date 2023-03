O Famalicão venceu na tarde desta terça-feira na visita ao Benfica, por 2-1, no Seixal, em jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

À mesma hora, em jogo a contar para a segunda jornada, o Estoril recebeu e goleou o Sporting de Braga por 4-0 e assumiu a liderança, ultrapassando precisamente os bracarenses, que eram líderes à partida para o jogo.

Também esta terça-feira, de manhã, no primeiro jogo do dia e igualmente relativo à sétima jornada, houve empate sem golos no Estrela-Vizela.

Faltam três jornadas para decidir o campeão.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Estoril, 14 pontos

2.º: Sp. Braga, 13

3.º: Estrela, 10

4.º: Famalicão, 10

5.º: Vizela, 8

6.º: Benfica, 3