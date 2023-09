As equipas de sub-23 do Benfica e do Sporting perderam esta terça-feira os respetivos jogos da 7.ª jornada da Série B da Liga Revelação. A equipa da Luz foi surpreendida em Mafra por 3-1, enquanto os leões caíram diante do líder Estoril pelo mesmo resultado.

O Mafra chegou ao intervalo já a vencer por 3-0, com golos de Jonathan Lind (6m), Valdemar Byskov (35m) e Rodrigo Matos (37m). Os visitantes conseguiram apenas reduzir a diferença, já em tempo de compensação, por Leandro Santos.

Entretanto, no Estoril, os canarinhos adiantaram-se no marcador, aos 23 minutos, com um penálti convertido por Emanuel Fernandes. Os leões ainda empataram o jogo, aos 79 minutos, por Geovany Quenda, mas a equipa da casa reclamou os três pontos, com golos de Amadu Hashimi (85m) e Ruben Richards (90+4m) nos últimos instantes da partida.

Com estes resultados, o Estoril reforça a liderança, agora com 16 pontos, à frente do Estrela que não foi além de um nulo na receção Portimonense. O Sporting cai para o terceiro lugar, com 9 pontos, enquanto o Benfica é quinto, com 7.

Resultados da Série B

Mafra-Benfica, 3-1

Estrela Amadora-Portimonense, 0-0

Estoril-Sporting, 3-1

Classificação da Série B: Estoril, 16 pontos; Estrela Amadora, 10 (menos um jogo); Sporting, 9; Farense, 8; Benfica, 7; Mafra, 6; Santa Clara, 5; Portimonense, 5.

Na Série A, o Vizela foi a Vila do Conde bater o Rio Ave por 2-1 e recuperou a liderança da classificação, com mais dois pontos do que o Famalicão.

Nos restantes jogos desta terça-feira, o Sp. Braga empatou com o Gil Vicente (0-0), enquanto o Torreense também dividiu pontos com o Leixões (2-2).

Resultados da Série A

Sp. Braga-Gil Vicente, 0-0

Torreense-Leixões, 2-2

Rio Ave-Vizela, 1-2

Classificação da Série A: Vizela, 16 pontos; Famalicão, 14; Torreense, 9; académico Viseu, 9: Gil Vicente, m8: Sp. Braga, 6; Leixões, 4; Rio ave, 0.