O Leixões recebeu e venceu o Famalicão esta sexta-feira, por 2-1, resultado que valeu a subida da equipa de Matosinhos à liderança na fase de campeão da Liga Revelação.

No jogo disputado em Esmoriz, no Estádio da Barrinha, que abriu a oitava e antepenúltima jornada, André e Dinho, aos nove e 49 minutos, fizeram os golos dos ‘bebés do Mar’. Já os famalicenses marcaram aos 26 minutos, por Ryan Teague, na circunstância o 1-1 no marcador com que chegou o intervalo.

O triunfo do Leixões faz aumentar a pressão para o duelo Estoril-Sp. Braga (domingo, 14 horas), com a equipa da linha e os minhotos a terem de olhar só para a vitória para não perderem terreno na luta pelo título. O outro jogo da jornada é o Marítimo-Belenenses, apenas a 28 de março.

CLASSIFICAÇÃO

1.º: Leixões, 29 pontos/7 jogos

2.º: Estoril, 28/7

3.º: Sp. Braga, 24/7

4.º: Belenenses, 17/6

5.º: Famalicão, 15/6

6.º: Marítimo, 12/7