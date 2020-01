Um golo do avançado Pedro Mendes, no primeiro minuto de compensação, permitiu ao Sporting vencer este sábado o Leixões por 1-0, no duelo da 22.ª jornada da Lig Revelação.

O lance decisivo em Alcochete aconteceu já em cima do apito final, com o jogador recentemente inscrito pelo Sporting na Liga - estando agora à disposição de Silas - a concluir um cruzamento de Joelson.

Nos outros jogos deste sábado já realizados, triunfos também por 1-0 de Belenenses e V. Guimarães. Os azuis venceram em Braga, graças a um golo de Edi Semedo, aos 12 minutos, ao passo que os minhotos, com um golo ao minuto 88, venceram em Famalicão.

RESULTADOS – 22.ª JORNADA

Cova Piedade-Estoril, 2-3 (31 dezembro)

Desp. Aves-Rio Ave, 0-3 (3 janeiro)

Famalicão-V. Guimarães, 0-1

Sp. Braga-Belenenses, 0-1

Sporting-Leixões, 1-0

Académica-Benfica (14h00)

V. Setúbal-Feirense (15h00)

Marítimo-Portimonense (15h00)