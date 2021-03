O Estoril recebeu e venceu esta segunda-feira o Marítimo por 3-1, em jogo de acerto de calendário da segunda jornada da fase de campeão da Liga Revelação.

Pelo segundo jogo seguido, Chiquinho fez «hat-trick» pela equipa da linha, após ter marcado, a 16 de fevereiro, os três golos no 3-0 ante a Belenenses SAD.

Aos 11 minutos, Chiquinho fez o 1-0 de livre direto. Owusu empatou aos 32 minutos, já após Klismahn ter desperdiçado o 2-0 num penálti, que levou a bola ao ferro. Na segunda parte, Chiquinho, aos 76 e aos 90+1, ditou o 3-1 final, o último golo num belo gesto técnico, após simulação sobre o guarda-redes.

Com este resultado, o Estoril lidera com 28 pontos, mas à condição, uma vez que tem mais um jogo que o Leixões, segundo com 26. Perto está também o Sp. Braga na luta pelo título, com 24 pontos. O Belenenses tem 17 (menos um jogo), o Famalicão 15 (menos dois jogos) e o Marítimo é sexto e último, com 12.