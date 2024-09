Face aos incêndios que assolam Portugal Continental, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu adiar mais três jogos da Série A (Norte) da Liga Revelação, além do Gil Vicente-Torreense.

Assim, o Vizela-Rio Ave, Famalicão-Ac. Viseu e o Leixões-Sp. Braga serão disputados em data a anunciar.

De acordo com a FPF, o calendário será reajustado até ao final desta semana.

No grupo Norte, ao fim de quatro jornadas, o Famalicão é líder, com nove pontos, mais dois face a Vizela e Ac. Viseu. Seguem-se Sp. Braga e Gil Vicente, com seis pontos.

Depois, Rio Ave e Torrense anotam quatro pontos, enquanto o Leixões totaliza três.

Na Série B (Sul), e já com cinco rondas disputadas, Portimonense e Estrela da Amadora lideram, com nove pontos, mais um face a Farense e Sporting, e mais dois para Estoril e Mafra.

A tabela deste grupo fica completa com Benfica (seis pontos) e Santa Clara (3).