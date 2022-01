O Benfica arrancou a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação com um triunfo por 3-1 na receção ao Portimonense.



Os encarnados chegaram ao intervalo em desvantagem. Francisco Domingues cometeu falta dentro da área sobre Casagrande e Aponza, jogador que já jogou pela equipa principal dos algarvios esta época, fez o 0-1.



Na segunda parte, as águias melhoraram e igualaram a contenda num pontapé de Luís Semedo da entrada da área. O golo da reviravolta do Benfica surgiu por intermédio de Ricardo Marques a passe de Diego Moreira - futebolista que se estreou pela equipa B na última segunda-feira.

A equipa orientada por Luís Castro confirmou o triunfo em cima do apito final com um golo de David Barrero.